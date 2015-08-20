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الداخلية : «سيارة مفخخة» وراء انفجار مبنى الأمن الوطني وإصابة 6 من رجال الشرطة

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الداخلية : «سيارة مفخخة» وراء انفجار مبنى الأمن الوطني وإصابة 6 من رجال الشرطة الداخلية : «سيارة مفخخة» وراء انفجار مبنى الأمن الوطني وإصابة 6 من رجال الشرطة

صرح مسؤول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية بوقوع إنفجار بمحيط مبنى الأمن الوطنى بدائرة قسم أول شبرا الخيمة فى الساعات الأولى من صباح اليوم 20 الجارى، جراء إنفجار سيارة توقفت فجأة خارج الحرم الأمنى للمبنى وتركها قائدها مستقلاً دراجة نارية كانت تسير خلف السيارة.

إنتقلت على الفور قيادات المديرية ورجال الحماية المدنية وخبراء المفرقعات للوقوف على أسباب الإنفجار.

أسفر الإنفجار عن حدوث تلفيات بنوافذ الواجهة وبعض الحوائط وجزء من السور الخارجى للمبنى.. فيما أسفر عن إصابة (6) من رجال الشرطة تم نقلهم لمستشفى الشرطة لتلقى العلاج, وجارى تمشيط المنطقة وتكثيف الجهود الأمنية لضبط المتورطين فى إرتكاب الحادث.

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