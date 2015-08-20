أخبار عاجلة

هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"جنح العجوزة" تصدر اليوم حكمها على الراقصتين "برديس" و"شاكيرا"

Google+ Print
"جنح العجوزة" تصدر اليوم حكمها على الراقصتين "برديس" و"شاكيرا" "جنح العجوزة" تصدر اليوم حكمها على الراقصتين "برديس" و"شاكيرا"
تصدر، اليوم الخميس، محكمة جنح العجوزة برئاسة المستشار محمد فتحى وحضور على السيسى ممثل النيابة العامة بسكرتارية محمد عبد الحكيم حكمها على الراقصتين برديس وشاكيرا، لاتهامهما بالتحريض على الفسق ونشر الرذيلة والفعل الفاضح وصناعة خادش للحياء.

وكانت الراقصة برديس، قد اعترفت أمام نيابة العجوزة برئاسة المستشار أحمد دبوس، أن مخرج "كليبها" هو من طالبها بتنفيذ حركات وإيماءات مثيرة، وكانت تستجيب له بحكم خبرته فى تصوير الفيديو كليب، وبحثا عن الشهرة، وحتى يكون عليها إقبال فى الأفراح، ولم يكن هدفها إثارة الغرائز.

وأضافت برديس أمام كريم رستم وكيل أول نيابة العجوزة، أن مباحث الآداب ألقت القبض عليها أثناء وصلة رقص لها بأحد كباريهات شارع الهرم، ولم تعلم بأمر ضبط وإحضارها.

بينما نفت المطربة شاكيرا كل التهم الموجهة لها من قِبَل النيابة، مؤكّدة أنها تقدم فنا راقيا ليس به أى إثارة أو تحريض على الفسق، وأن مخرج الكليب هو من يطلب منها بعض الحركات، مشيرة إلى أنها تعمل منذ سنوات بتصريح من المصنفات الفنية كفنانة استعراضية، وهى مهنة قانونية، وتدفع الضرائب، وعضو بنقابة المهن التمثيلية، وكل المحاضر التى قُدِّمَت ضدها كيدية.

وكانت نيابة العجوزة قد واجهت الراقصتين برديس وشاكيرا، بكليبى "الفلفل والكمون"، و"يا واد يا تقيل"، واعترفتا بأنهما من ظهرا بالكليبين، ونفيا التُهَم المنسوبة إليهما.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت نيابة العجوزة بلاغًا من أحد المحامين، يتهم فيه الراقصتين برديس، وشاكيرا، بالتحريض على الفسق، ونشر الرذيلة، بسبب تصويرهما كليبات بها مشاهد وإيماءات جنسية تدعو للفسق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديوجراف: أبرز ردود الفعل الدولية على هجوم خان شيخون في سوريا

فيديوجراف: أبرز ردود الفعل الدولية على هجوم خان شيخون في سوريا

بالفيديو.. رد الفريق شفيق على شائعة قيادته انقلابًا عسكريًا

بالفيديو.. رد الفريق شفيق على شائعة قيادته انقلابًا عسكريًا

فيديو| مرتضى منصور: «كنت نائمًا.. لم أقرر الانسحاب من الدوري»

فيديو| مرتضى منصور: «كنت نائمًا.. لم أقرر الانسحاب من الدوري»

السفير الهندي لمصراوي: نتطلع للتعاون مع مصر والاستثمار في مترو الأنفاق -فيديو

السفير الهندي لمصراوي: نتطلع للتعاون مع مصر والاستثمار في مترو الأنفاق -فيديو