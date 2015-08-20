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تحالف "الجبهة الوطنية" يجتمع اليوم ليحسم أسماء مرشحيه على مقاعد الفردى

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تحالف "الجبهة الوطنية" يجتمع اليوم ليحسم أسماء مرشحيه على مقاعد الفردى تحالف "الجبهة الوطنية" يجتمع اليوم ليحسم أسماء مرشحيه على مقاعد الفردى
يعقد تحالف الجبهة الوطنية برئاسة الدكتور محمد غنيم، اليوم الخميس، اجتماعا لحسم أسماء مرشحى الحزب الفردى فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، تمهيدا للإعلان عنها فى مؤتمر صحفى الأسبوع المقبل.

وقال عماد الشهاوى، المتحدث باسم التحالف، إن الأسماء ستشمل جميع المراكز الانتخابية لمحافظة الدقهلية، وسيتم مراجعة أسماء المرشحين الذين طلبوا الانضمام للتحالف والترشح باسمه، تمهيدا لاختيار عدد منهم بناء على المعايير التى حددها التحالف.


>- اجتماع لتحالف الجبهة الوطنية الخميس المقبل لحسم أسماء مرشحيه الفردى

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