انطلاق حملات أمنية بمناطق متفرقة بشمال سيناء

أعلنت مصادر أمنية بشمال سيناء عن تجدد انطلاق الحملات الأمنية الموسعة لتعقب عناصر إرهابية، مستهدفة عدة مناطق بالعريش والشيخ زويد ورفح ووسط سيناء ومناطق ببئر العبد، وستعلن نتائجها فى بيان أمنى رسمى فى وقت لاحق.

وقال شهود عيان إنه يسمع بين الحين والآخر دوى انفجارات وإطلاق نيران تحذيرية من ارتكازات أمنية وتواصل إغلاق محيط مديرية أمن شمال سيناء ومبنى ديوان عام المحافظة والمقرات الأمنية وسجن العريش ومحكمة شمال سيناء ومقر النيابات وقسم المرور وكافة أقسام الشرطة وكذلك مجلس المدينة وسنترال العريش الرئيسى. ومنعت القوات سير السيارات بالشوارع المجاورة لهذه المقرات، وتم إغلاق الشوارع بالرمال والمتاريس الحديدية والشوارع الأسمنتية وانتشرت قوات أمنية حولها. كما تواصل إغلاق ميادين الضاحية والمالح بالعريش والعقيد محمد سلمى سواركة والجورة بالشيخ زويد والماسورة برفح.

وانتظمت حركة المرور مجددا بشمال سيناء صباح اليوم بعد انتهاء حظر التجوال الليلى الذى يشمل مناطق العريش والشيخ زويد ورفح.