أخبار عاجلة

هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

انطلاق حملات أمنية بمناطق متفرقة بشمال سيناء

Google+ Print
انطلاق حملات أمنية بمناطق متفرقة بشمال سيناء انطلاق حملات أمنية بمناطق متفرقة بشمال سيناء
أعلنت مصادر أمنية بشمال سيناء عن تجدد انطلاق الحملات الأمنية الموسعة لتعقب عناصر إرهابية، مستهدفة عدة مناطق بالعريش والشيخ زويد ورفح ووسط سيناء ومناطق ببئر العبد، وستعلن نتائجها فى بيان أمنى رسمى فى وقت لاحق.

وقال شهود عيان إنه يسمع بين الحين والآخر دوى انفجارات وإطلاق نيران تحذيرية من ارتكازات أمنية وتواصل إغلاق محيط مديرية أمن شمال سيناء ومبنى ديوان عام المحافظة والمقرات الأمنية وسجن العريش ومحكمة شمال سيناء ومقر النيابات وقسم المرور وكافة أقسام الشرطة وكذلك مجلس المدينة وسنترال العريش الرئيسى. ومنعت القوات سير السيارات بالشوارع المجاورة لهذه المقرات، وتم إغلاق الشوارع بالرمال والمتاريس الحديدية والشوارع الأسمنتية وانتشرت قوات أمنية حولها. كما تواصل إغلاق ميادين الضاحية والمالح بالعريش والعقيد محمد سلمى سواركة والجورة بالشيخ زويد والماسورة برفح.

وانتظمت حركة المرور مجددا بشمال سيناء صباح اليوم بعد انتهاء حظر التجوال الليلى الذى يشمل مناطق العريش والشيخ زويد ورفح.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365