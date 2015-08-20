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الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 درجة

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الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 درجة الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 درجة
أكد وحيد سعودى، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى بداية الأسبوع المقبل، مع وجود ارتفاع فى نسبة الرطوبة، ما يزيد من الشعور بالحرارة.

وأضاف "سعودى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الطقس اليوم، الخميس، سيكون حارا رطبا على القاهرة، شديد الحرارة على باقى المدن، بينما يكون مائلا للحرارة على المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط نهاراً.

وأشار المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الطقس سيكون معتدلا ليلا على جميع أنحاء الجمهورية، وأن حالة الطقس الأسبوع الجارى، تمثل تحسنا نسبيا مقارنة بالأسبوع الماضى.

وأوضح "سعودى" أن مرور الرياح فوق مسطحى البحرين الأحمر والأبيض المتوسط فإنها تتشبع بنسبة كبيرة من بخار المياه، وهو ما يؤدى إلى الارتفاع الملحوظ فى نسبة الرطوبة. تحذيرات من الشبورة المائية خلال الساعات الأولى من الصباح وحذر المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، من الشبورة المائية خلال الساعات الأولى من الصباح على الوجه البحرى والقاهرة، متوقعا أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وأن تظهر السحب المنخفضة شمالا، والرياح معتدلة تنشط على شمال الصعيد وخليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فستكون معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى مترين، بينما ستكون حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج به من مترين إلى ثلاثة أمتار.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتقوعة اليوم:


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القاهرة

العظمى 38 والصغرى 26،

والإسكندرية

العظمى 33 والصغرى 25، وفى

السويس

العظمى 39 والصغرى 25،

والعريش

العظمى 35 والصغرى 27، وفى

شرم الشيخ

العظمى 41 والصغرى 30.

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