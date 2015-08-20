اليوم.. طرح 25 ألف وحدة سكنية لمتوسطى الدخل بـ12 مدينة جديدة

تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس، المرحلة الثانية لمشروع دار مصر ، والتى تتضمن 25 ألف وحدة سكنية فى 12 مدينة جديدة على أن يبدأ فتح باب الحجز خلال شهر سبتمبر المقبل.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إن مساحة الوحدات تتراوح بين 100 إلى 150 مترًا، لافتا إلى أن المدن التى سيتم طرح المشروع بها، هى: 6 أكتوبر، والشيخ زايد، والقاهرة الجديدة، والشروق، والعبور، وبدر، والعاشر من رمضان، ودمياط الجديدة، والسادات، والمنيا الجديدة، وبرج العرب الجديدة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أن هناك نظامين للسداد، الأول على 5 سنوات دون فوائد، والثانى من خلال مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، حتى 500 ألف جنيه، بفائدة تصل إلى 8%، وذلك حتى 15 سنة"، مؤكدًا أن المشروع يتم تنفيذه كـ"كومباوند" متكامل الخدمات.

وشدد الوزير على أن أسعار الوحدات لم تزد أو تختلف عن المرحلة الأولى، حيث تم تثبيت سعر المتر بالنسبة للمدن، التى تم طرحها للمرة الثانية فى المشروع.

وحول شروط الحجز أكد أن شروط الحجز هى أن يكون المتقدم للحجز مصريًا، وألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة فى تاريخ بدء الحجز، ولن يحق الحجز فى أكثر من مدينة ولا يحق للأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة.

يذكر أن سعر المتر فى المرحلة الأولى كان كالتالى: القاهرة الجديدة تتراوح 3900 إلى 4250 جنيهًا، تليها مدينة دمياط الجديدة بسعر 3700 جنيه، ثم مدينة 6 أكتوبر بسعر 3400 جنيه، فمدينة الشروق بسعر 3100 جنيه، ومدينة العبور بسعر 2900 جنيه، تليها مدينة العاشر من رمضان بسعر 2700 جنيه، وأخيرًا مدينتا بدر والسادات بسعر 2550 جنيهًا، وبالنسبة لسعر المتر لمدن المرحلة الثانية جاءت كالتالى: 4 آلاف جنيه لمدينة الشيخ زايد، و2800 جنيه لمدينة 15 مايو، و2700 جنيه لمدينة برج العرب.

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