النيابة العامة تنتقل لمعاينة موقع انفجار مبنى الأمن الوطنى بشبرا الخيمة

وصل فريق من النيابة العامة الجزئية والكلية لمعاينة موقع انفجار مبنى الأمن الوطنى بشبرا الخيمة، الذى وقع فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بالإضافة إلى سؤال المصابين المتواجدين بمستشفى النيل للتأمين الصحى.

وضم فريق النيابة الجزئية محمود أبو شادى وكيل أول نيابة قسم أول شبرا الخيمة برئاسة المستشار مصطفى المتناوى رئيس النيابة، وضم فريق النيابة الجزئية كلا من، محمد سرور ومحمد شرف وكلاء النيابة الكلية برئاسة يحيى الزارع رئيس النيابة الكلية تحت إشراف المستشار عمرو سامى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القليوبية الكلية.