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زوج نجلاء فتحي: العلاج فشل في شفائها وأصيبت بالتهاب في الكبد

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زوج نجلاء فتحي: العلاج فشل في شفائها وأصيبت بالتهاب في الكبد زوج نجلاء فتحي: العلاج فشل في شفائها وأصيبت بالتهاب في الكبد

الأربعاء 19-08-2015 22:31

أعلن الإعلامي حمدي قنديل أن زوجته الفنانة المعتزلة نجلاء فتحي لم تستفد من العلاج بالحقن البيولوجي، موضحا أن هذا العلاج أصابها بالتهاب في الكبد.

فبعد خضوع نجلاء للعلاج بالحقن البيولوجي في سويسرا، والذي استغرق شهوراً طويلة، قال قنديل في عدة تغريدات على تويتر، إن الحقن تنجح مع مرضى وتفشل مع آخرين، موضحاً إنه نجلا من الأشخاص الذين لم يتجاوبوا مع العلاج، ليس هذا فحسب، بل وتسببت الحقن في إصابتها بالتهاب في الكبد.

وأضاف الإعلامي المصري قائلاً إن ثمة تحسّن في حالاتها لكنها ليست في أفضل حالاتها أيضاً، كاشفاً أن نجلاء ستجري فحصاً يوم الاثنين المقبل في زيوريخ، ومن خلاله سنعرف ما إذا كانت ستخضع للحقن البيولوجي أم لا، وأوضح أنه في حال خضعت له فستكون رحلة العلاج من بدايتها مرة أخرى، ووصف في نهاية الحديث مرض الصدفية بأنه "عصي علي الشفاء، وهو ابتلاء يتطلب كثيراً من الصبر والإرادة".

وكان زوج نجلاء فتحي قد سبق وأعلن أن زوجته اضطررت إلى السفر إلى سويسرا للعلاج من مرض الصدفية المزمن، موضحاً أن تكلفة الحقنة الواحدة سبعة آلاف دولار، وتطرق للحديث عن سعر الحقنة بسبب انتشار شائعات أن الحقن خيالية ما أجبر قنديل على كشف الحقيقة.

 

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