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شاهدوا نانسي عجرم في كواليس "ذا فويس كيدز"

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شاهدوا نانسي عجرم في كواليس "ذا فويس كيدز" شاهدوا نانسي عجرم في كواليس "ذا فويس كيدز"

الأربعاء 19-08-2015 23:24

نشرت الفنانة نانسي عجرم صورة على حسابها الخاص في موقع "تويتر" من أجواء كواليس تصوير برنامج "The Voice Kids"، الذي سيعرض على شاشة الـMBC في الأشهر القليلة المقبلة.

نانسي تعبر دائماً من خلال تغريداتها عن سعادتها من أجواء الكواليس، وعن حبها لأعضاء فريقها.

وقالت في تغريدة إنها متشوّقة لعرض حلقات البرنامج قريباً، وأنها تنتظر ردود أفعال معجبيها.

يذكر أن نانسي عجرم هي أحد أعضاء لجنة تحكيم برنامج "The Voice Kids"، إلى جانب الفنان كاظم الساهر والفنان تامر حسني.

 

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