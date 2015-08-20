فابيانا ابراهيم تتوج ملكة جمال العرب في أمريكا

توجت السورية فابيانا ابراهيم بلقب ملكة جمال العرب في الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال مهرجان انتخاب ملكة الجمال في مدينة كونت بانكو وبمشاركة 19 متسابقة عربية من عدة بلدان.

وجمعت فابيانا أكبر عدد من الأصوات والنقاط، ما مكنها من تبوأ عرش الجمال العربي في بلاد العم سام، متفوقة على اللبنانية جويل فرنجية التي احتلت المرتبة الثانية وحصلت على لقب الوصيفة الأولى في السباق.

وتخلل الحفل مقطوعات غنائية مثيرة بصوتين عربيين هما النجم سامي شمسي والنجمة فرح يوسف اللذين أضافا للحفل كل ما هو مميز من غناء وطرب.

بدورها، قالت الملكة فابيانا إنها في غاية السعادة لكونها استطاعت في بلاد الاغتراب أن تقدم جمال بلدها وجمال المرأة العربية من جهة والمرأة السورية من جهة أخرى.

وأضافت الملكة البالغة من العمر 22 عاماً: "كنت واثقة من الفوز لأنني اعتمدت على كل ما يساعد في ذلك، وأشكر كل من انتخبني ومن لم ينتخبني، لأن الحقيقة تقال بأن هذه المسابقة كانت نزيهة والتصويت فيها كان للأفضل".

وختمت فابيانا المقيمة في ولاية ويست فرجينيا: "أهدي هذا الإنجاز لبلدي سورية ولشعبي، وهو رسالة للعالم مفادها أن سورية فيها جمال بل هي بلاد الجمال".

وتقدم لجنة التحكيم المؤلفة من خمسة أعضاء المصمم العالمي آدم عفارة الذي قال إن المسابقة احترافية من جهة وتهدف إلى تقديم الجمال العربي في بلاد الغرب من جهة أخرى.

وأضاف: "كان الحفل قوياً ومبهراً، وكانت المنافسة مشروعة للجميع، واستحقت السورية فابيانا اللقب بجدارة".

وختم: "توخينا في المسابقة كل المعايير العالمية التي تتعلق باختيار ملكات الجمال، والمسابقة عادلة وكل شيء فيها كان سلساً ومرنا ولاقى إعجاب الجميع".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي