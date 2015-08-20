عاصي الحلاني وأولاده يمارسون رياضة الفروسية

إذا كانت ماريتا قد ورثت عن والدها الفنان عاصي الحلاني، جمال الصوت وحبها للفن، فإن دانا والوليد ورثا عنه، حبه وعشقه للفروسية.

فلقد قام عاصي الحلاني، بنشر ثلاثة فيديوهات من داخل مزرعته في "الحلانية"، على حسابه الخاص في موقع "إنستغرام "، الأول له والثاني لابنته دانا والثالث لإبنه الوليد وهم يمارسون، باكراً، رياضة الفروسية.

كذلك نشر الوليد على حسابه الخاص في موقع "إنستغرام" صورة تجمعه بشقيقته دانا وهي تمتطي الفرس.

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