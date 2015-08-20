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دنيا باطما تشارك في مهرجان الشواطئ في المضيق المغربية

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دنيا باطما تشارك في مهرجان الشواطئ في المضيق المغربية دنيا باطما تشارك في مهرجان الشواطئ في المضيق المغربية

الخميس 20-08-2015 01:42

من المتوقع أن تحيي الفنانة المغربية الشابة دنيا بطمة حفلاً ضمن فعاليات مهرجان "الشواطئ"، الذي تنظمه شركة اتصالات المغرب، يوم 20 من شهر آب/أغسطس الجاري، وسيقام الحفل على مسرح مدينة المضيق شمال المغرب، ومن المقرر أن تقدم فيه مجموعة من أبرز أغانيها القديمة والجديدة.

تجدر الإشارة إلى أن خريجة آراب أيدول في نسخته الأولى، مازالت تعيش على وقع نجاح كليب أغنيتها الأخيرة "واعر مزيان" ، حيث تخطى حاحز 6 ملايين مشاهدة ونصف، في أقل من شهر واحد.

 

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