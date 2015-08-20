بالصور: سورية تحصد لقب ملكة جمال العرب في أمريكا

فازت الشابة السورية فابيولا الإبراهيم بلقب ملكة جمال العرب في أمريكا لعام 2015.

فابيولا البالغة من العمر 22 عاماً، خطفت اللقب من 19 فتاة عربية، 5 من المغرب و4 من سوريا و4 من مصر و2 من فلسطين و2 من لبنان وواحدة من الأردن وواحدة من ليبيا، لتتربع على عرش جمال العرب في الولايات المتحدة الأمريكية.

فابيولا الإبراهيم ولدت في بلدها الأم سوريا، وعاشت بين حلب والرقة وتعلمت هناك، لكنها إنتقلت بعد ذلك مع والدتها إلى ولاية فرجينيا الأمريكية بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في بلدها.

يشار إلى أن الفنانة السورية فرح يوسف نجمة Arab Idol، أحيت سهرة إنتخاب ملكة جمال العرب في أمريكا.