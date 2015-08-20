فتح باب التقدم لبرامج التعليم المفتوح بالمنيا حتى 25 أغسطس

أعلن الدكتور جمال الدين أبو المجد رئيس جامعة المنيا ورئيس مجلس إدارة التعليم المفتوح أن المجلس قد قرر فتح باب التقدم لدفعة جديدة لبرامج التعليم المفتوح لبرنامج التجارة والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية ورياض الأطفال ودار العلوم.

كما صرح الدكتور منصور عبد المجيد، مدير التعليم المفتوح، أنه تم تأجيل فتح باب التقدم لبرنامج الحقوق والآداب إلى 25 من أغسطس الجارى لاستكمال الشروط الجديدة للتقدم بهذه البرامج.

وأضاف رئيس الجامعة أنه قد تم صدور 3 قرارات جديدة خاصة بالتعليم المفتوح وهى أن يقتصر التسجيل لبرنامجى الحقوق والإعلام على حاملى الثانوية العامة وبعد مرور 5 سنوات من الحصول عليها، وأن لا يزيد عدد المسجلين فى أى برنامج من برامج التعليم المفتوح عن 50% من الطلاب المسجلين لطلاب نفس الكلية، أما بالنسبة للدبلومات الفنية سيتم تطبيق نفس الشروط مع مراعاة دخول البرنامج المتوافق مع نفس التخصص الحاصل عليه طالب الدبلوم الفنى سواء كان زراعة أو تجارة.

وقال إن المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى أعلن عن بدء الدراسة للعام الجامعى الجديد، عقب إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرةً.