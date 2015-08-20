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ضبط مخزن مخدرات بمنطقة نخل فى وسط سيناء

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ضبط مخزن مخدرات بمنطقة نخل فى وسط سيناء ضبط مخزن مخدرات بمنطقة نخل فى وسط سيناء
أعلنت مديرية أمن شمال سيناء اليوم فى بيان رسمى لها عن توجيه حملة مكبرة، شارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط قسم شرطة نخل برئاسة مساعد المدير للمنطقة الجنوبية مدعومة بمجموعات قتالية من الأمن المركزى، بدائرة قسم شرطة نخل، وأسفرت جهود الحملة عن ضبط مخزن مواد مخدرة بمنطقة صحراوية غير مأهولة بالسكان تبعد عن مدينة نخل حوالى 5 كم.

وأوضح البيان أن المخزن ضبط بداخله (100) كجم من نبات البانجو المخدر، (10) كجم بذور نبات الخشخاش المخدر.

تم حرق المضبوطات بعد أخذ عينة منها لعرضها على النيابة العامة، تمشيط المنطقة ولم يتم ضبط متهمين.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 79 لسنة 2015 جنايات قسم شرطة نخل.

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مصر 365