كيف نحمى أبناءنا من الوقوع فى فخ الإدمان

نصائح هامة قبل سقوط الشباب فى شباك الإدمان

تعاطى وإدمان المخدرات ظاهرة سلبية خطيرة تصاعدت مؤخراً بشكل ملحوظ فى مجتمعاتنا الإسلامية والعربية، ويبدأ الإدمان غالباً من سن المراهقة بسبب الصحبة السيئة وبسبب انشغال الأهل عن الأبناء وضعف الوازع الدينى والأخلاقى.>وفى هذا السياق أوصت سهام حسن، الأخصائية النفسية بمجموعة من النصائح الهامة للوقاية من خطر الإدمان، لافتةً أن التحذير منه يجب أن يبدأ من سن المراهقة، ويجب أن يتركز على السجائر لأنها هى البوابة إلى تعاطى المخدرات والحشيش.

وكما نصحت بضرورة أن تقوم العلاقة بين الأبوين والأبناء على أساس الصداقة وليس الأمر والنهي، حتى يصارحوكم بما يحدث خارج المنزل وحتى يمكن إنقاذ الموقف قبل الوقوع فى فخ الإدمان.

وللجانب الدينى أمر هام، حيث يجب إبلاغهم أن الله وهبنا الصحة كى نتمتع بها ونحافظ عليها وليس لإهمالها وتخريبها؛ وكما أن الله سوف يسألنا يوم القيامة عن صحتنا، هل قمنا بالحفاظ عليها أم استغللناها أسوء استغلال، وكما يجب أن يكون الأب والأم قدوة لأبنائهم حتى يحاكوا تصرفاتهم القويمة.

كيف نتعامل مع من وقع فى فخ الإدمان؟

>وفيما يتعلق بالشباب والمراهقين الذين وقعوا فى فخ الإدمان، فأوصت الأخصائية النفسية بضرورة مد يد العون إلى أبنائنا كى لا ننفرهم من الحياة وكى لا يشعروا أنه ليس هناك أمل فيهم ولا فى علاجهم، فهم يحتاجون منا إلى التشجيع وتقوية الإرادة والعزيمة.

وكما يجب على الأبوين أن يجدوا الدافع الذى يحفز ابنهم للإقلاع عن إدمان المخدرات، وكما يجب تعليمهم أن يضعوا أهداف فى حياتهم ويسعوا لتحقيقها، بالإضافة إلى تشجيعهم على مزاولة الرياضة وإشغال وقت فراغهم بأشياء مفيدة.

>وكما يجب إصلاح البيئة التى يعيش فيها الشخص والقضاء على المشاكل المحيطة به مثل التفكك الأسرى والرسوب فى المدرسة أو الجامعة وعدم الثقة فى النفس، وهى كلها مشاكل سلبية تساهم فى زيادة فرص إدمان المخدرات.

وأضافت سهام حسن أن وسائل الإعلام لها دور هام أيضاً فى نشر المعلومة الصحيحة ونشر الوعى وكل ما يتعلق بمكافحة خطر وأضرار إدمان المخدرات، وأخيراً يجب التقرب من الله والاستعانة به فى تقوية العزيمة والإرادة فى التخلص من ذلك الابتلاء.