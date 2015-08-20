مديرية أمن الجيزة تضبط 382 مخالفة مرافق وإشغالات بالعجوزة والطالبية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة حملة مرافق وإشغالات لإعادة المظهر الحضارى للمحافظة بناءً على تعليمات اللواء طارق نصر مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة بمكافحة الجريمة بشتى صورها ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقاً للتواجد الشرطى الفعال، فقد قامت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهى المخالفة والباعة الجائلين نظراً لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين.

وأسفرت الحملات بدائرة قسم شرطة العجوزة بضبط 164 "إستاند" إعلان بدون ترخيص وإزالة إدارية متنوعة وثلاجات عرض، كما تم ضبط 218 إستاند حديدى وإزالة إدارية متنوعة وثلاجات عرض وفاترينات بدائرة قسم الطالبية.

وبمجال البحث الجنائى، تم ضبط 10 حالات مضايقة للسائحين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وعرضهم على النيابات المختصة.