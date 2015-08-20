القبض على فلسطينى بتهمة تزوير "شاسيهات السيارات" فى العريش

تمكن أمن شمال سيناء، اليوم الخميس، من القبض على متهم بتزوير شاسيهات السيارات بالعريش.

البداية عندما وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة ثان العريش مفادها، قيام "ع ن ع ر"، فلسطينى الجنسية صاحب ورشة كهرباء وميكانيكا سيارات ومقيم حى كرم أبو نجيلة دائرة قسم شرطة ثان العريش بتزوير شاسيهات السيارات.

وعقب تقنين الإجراءات قامت حمله استهدفت منزل المذكور، وأسفرت عن ضبطه وبتفتيش مسكنه عثر على (11) علبة صفيح بداخها (171) إصبع حديدى مدون عليها أرقام وحروف تستخدم فى نحت وتغيير أرقام شاسيهات السيارات .

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بقيامه بتزوير شاسيهات السيارات مستخدماً فى ذلك الأدوات المضبوطة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1052 لسنة 2015 إدارى قسم شرطة ثان العريش.