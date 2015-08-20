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المعمل الجنائي : انفجار مبنى الأمن الوطني أدى لتصدع 4 طوابق وتهشم منازل مجاورة

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المعمل الجنائي : انفجار مبنى الأمن الوطني أدى لتصدع 4 طوابق وتهشم منازل مجاورة المعمل الجنائي : انفجار مبنى الأمن الوطني أدى لتصدع 4 طوابق وتهشم منازل مجاورة

 

بدأ خبراء الأدلة والمعمل الجنائي بمديرية أمن القليوبية في معاينة أثار الانفجار الضخم الذي استهدف مبنى الأمن الوطني بشبرا الخيمة لتحديد نوعية الانفجار والوقوف على أسبابه والأثار الناتجة عنه وحصر الخسائر والتلفيات بالمنطقة.

من جانبه, أكد مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية أن أجهزة الأمن قد أعلنت حالة الاستنفار الأمني بالمنطقة وفرض كردون أمني حول المنشآت الحيوية الهامة بشبرا الخيمة
> وقسم أول شبرا الخيمة ومجلس المدينة ومكتب محافظ القليوبية.

وأوضح المصدر أن الانفجار أدى إلى تصدع وجهات مبنى الأمن الوطني المكون من 4 طوابق فضلا تهشم العديد من المباني والمنازل المجاورة .. مشيرا إلى أنه جارى تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتورطين في الحادث.

أ ش أ

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