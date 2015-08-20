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هيئة الإسعاف : نقل 12 حالة إصابة ي انفجار مبنى الأمن الوطني حتى الآن

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هيئة الإسعاف : نقل 12 حالة إصابة ي انفجار مبنى الأمن الوطني حتى الآن هيئة الإسعاف : نقل 12 حالة إصابة ي انفجار مبنى الأمن الوطني حتى الآن

أكد الدكتور أحمد الأنصارى رئيس هيئة الإسعاف أن الانفجار الذى وقع بالقرب من مبنى الأمن الوطنى فى شبرا الخيمة فى الساعات الأولى من صباح اليوم أسفر عن إصابة، عدد من الأشخاص لم يتم حصرهم بعد.

 وقال الإنصارى، من موقع الحدث، فجر اليوم الخميس، “إن ما يتوافر لديه من بيانات بحسب سيارات الإسعاف التى وصلت إلى موقع الانفجار والأطباء المسئولين هناك أن سيارات الإسعاف قامت بنقل 12 حالة حتى الآن من الموقع، بالإضافة إلى عدد آخر من المصابين تم نقلهم عن طريق وسائل أخرى إلى مستشفى النيل بشبرا الخيمة”.

وأضاف رئيس هيئة الإسعاف أن الإصابات عبارة عن شظايا وجروح جراء الانفجار وهى عبارة عن بسيطة ومتوسطة ولا توجد حالات خطيرة، باستثناء إصابة فى العين جارى عمل اللازم فيها والتأكد من مدى شدة الإصابة بها.

وأوضح أنه يتم الآن عمل مسح وتمشيط لمستشفى النيل وفحص عدد الحالات المصابة وحصرها والإعلان عدد المصابين النهائى فى وقت لاحق من اليوم.

أ ش أ

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