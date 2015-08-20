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عميد حقوق الإسكندرية ينفى وجود أوراق إجابة لم تصحح فى جميع الفرق

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عميد حقوق الإسكندرية ينفى وجود أوراق إجابة لم تصحح فى جميع الفرق عميد حقوق الإسكندرية ينفى وجود أوراق إجابة لم تصحح فى جميع الفرق
قال الدكتور محمد باهى، عميد كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لا توجد أوراق إجابة لم تصحح كما يدعى بعض الطلاب، قائلا" اتحدى أى طالب يثبت أوراق إجابة لم تصحح من أستاذ المادة".

وأكد عميد كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، أنه لم يسمح بنجاح طلاب لم يهتموا بدراستهم ويصبحون عالة على المجتمع ويقللون من شأن مهنة المحاماة، مشيرا إلى أنه لا مانع من رسوبهم حتى يتعلمون أساسيات القانون، ويتم التأكد من تعلمهم جيدا ويصبحون أصحاب مسئولية.

وأشار إلى أنه من المتوقع رسوب عدد من الطلاب كل عام فى أى كلية على مستوى الجمهورية وهناك طلاب متفوقون ينجحون وبتقديرات مرتفعة، مؤكدا أنه تم قبول جميع التظلمات المقدمة من الطلاب وسيتم فصحها ومن لديه درجة سيأخذها .

يذكر أن نتيجة امتحانات كلية الحقوق جامعة الإسكندرية قد أثارت غضب الطلاب لرسوب عدد كبير منهم، مما أدى إلى تظاهر العشرات أمام مكتب العميد وطالبوا بإعادة تصحيح أوراق الإجابة من جديد وتقديم تظلمات لإدارة الكلية.

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