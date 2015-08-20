فحص 20 عمارة سكنية وضبط 25 محكوما عليهم بشمال سيناء

أعلنت مديرية أمن شمال سيناء، فى بيان رسمى لها اليوم الخميس، توجيه حملة أمنية مكبرة شارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثالث العريش برئاسة مساعد مدير الأمن، مدعومة بمجموعات من الأمن المركزى وفرع الأمن العام وإدارة الأمن الوطنى بالإشتراك مع القوات المسلحة، بمنطقة حى الزهور دائرة قسم شرطه ثالث العريش.

وأسفرت الحملة عن فحص (20) عمارة، تم فحص قاطنيها ومجموعة من الأشخاص النازحين من مدينتى الشيخ زويد ورفح، وتم الكشف عليهم سياسيا وجنائيا، وضبط (3) أحكام جزئى، وحرق (15) عشة غير مأهولة بالسكان.

كما تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بكمائن (صدر حيطان، النسيلة، التمد، النقب) بالمنطقة الجنوبية، من فحص (41) فردا بنوع الاشتباه والتحرى تم فحصهم وصرفهم، وضبط (25) محكوما عليهم، وتحرير(45) مخالفة إدارية فورية.

وتمكن ضباط قسم مباحث التموين بالاشتراك وإدارة تموين رمانة، من ضبط 12 قضية تموينية، و269 مخالفة مررورية.