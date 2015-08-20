أزمة الشيخ - بين الهجوم والتراجع .. 10 رسائل نارية من مرتضى للأهلي

تسير أزمة أحمد الشيخ لاعب الأهلي الجديد نحو الحل بعدما وعد مرتضى منصور رئيس الزمالك بسحب شكواه ضد اللاعب.

اتحاد الكرة أعلن رسميا إيقاف أحمد الشيخ لاعب الأهلي الجديد لمدة 4 أشهر وتغريمه 133 ألف جنيه. (طالع التفاصيل)، ليرد الأهلي سريعا على قرارات اتحاد الكرة ويعلن مقاطعته للاتحاد ولأي مسابقة ينظمها الاتحاد. (طالع التفاصيل)

وينشر FilGoal.com تصريحات مرتضى منصور في الساعات الأولى من صباح الخميس وفقا لترتيبها الزمني.

- دخل منصور في مكالمة هاتفية على قناة CBC قال فيها "أرفض لهجة التعالي التي تحدث بها محمود طاهر رئيس الأهلي ولن أتنازل عن الشكوي".

- وأضاف موجها حديثه لخالد عبد العزيز وزير الشباب "لن يجبرني أحد على التنازل عن شكوي الشيخ، ومستعد لتقديم استقالتي لك فورا".

- "لا أحد في مصر يستطيع لي ذراعي".

- "ما يفعله الأهلي هو ما يثير الاحتقان، إثارة الجماهير بالانسحاب من المسابقات لها عواقب وخيمة".

- بعد مشادة مع عبد العزيز عبد الشافي مدرب الأهلي السابق انتهت بسلام، قرر منصور سحب شكواه ضد اللاعب حفاظا على علاقات الناديين ومنعا للاحتقان.

- "لن استفيد شيء من إيقاف اللاعب وحرمانه من المباريات".

- "سحبت الشكوى ضد أحمد الشيخ بناء على رغبتي وليس بسبب تهديدات الأهلي ومسؤوليه، وتحديدا محمود طاهر رئيس النادي، وهشام العامري عضو مجلس الإدارة، وعلاء عبد الصادق مدير قطاع الكرة".

- "القوي هو من يعفو في الوقت المناسب".

- ووجه مرتضى حديثه للشيخ قائلا "لن أضيع مستقبلك الكروي، فأنا لا أهتم بك من الأساس".

- "بالتنازل عن الشكوى تقربت نحو الأهلي بعشر خطوات وأنتظر خطوة القلعة الحمراء".