ننشر أسماء مصابى حادث انفجار "الأمن الوطنى" بشبرا الخيمة

ارتفعت أعداد المصابين جراء انفجار محيط مبنى الأمن الوطنى بشبرا الخيمة، فى الساعات الأولى من اليوم الخميس، إلى 30 حالة أغلبها طفيفة وتم تحويلهم لمستشفى النيل للتأمين الصحى.

وقال الدكتور شريف سليم، نائب مدير المستشفى، إنه تم خروج 8 حالات بعد تحسن حالتهم، واستمرت باقى الحالات تحت الملاحظة وإجراء الفحوصات، وتم تحويل حالتين لمعهد الرمد؛ وهما "عمر أشرف سيد" إثر نزيف بالحجرة الأمامية بالعين، و"خالد عتمان محمود مجند" يعانى من تورم بالعين اليمنى.

وأضاف، أن المصابين هم: محمد محفوظ مسعود "أمين شرطة" وعلى سامى على وسليم محمد أحمد ورضا محمد أحمد عمر ومكرم عوض عواض "أمين شرطة" ومحمد أحمد آدم وخالد عتمان محمود "مجند" وسليم محمود أحمد "مجند" وفهمى محمد فؤاد "خروج تحسن" وأحمد يوسف أحمد "خروج تحسن" ومى حمدى أحمد "خروج تحسن"، ومحمد صلاح خليل "أمين شرطة" وباسم وجدى كامل ورجب محمد عبد الحفيظ وصلاح محمد صلاح "خروج تحسن"، وهبة محمد السيد وأمينة على أبوزيد "خروج تحسن" ومحمد سلام محمد مختار وعطا الله محمد عطا الله وأشرف سيد ومينا مكرم ثابت وممدوح عبد الحميد الحسينى "أمين شرطة"، ووائل نادى عبد الحميد أبو زيد "أمين شرطة"، وعمرو إبراهيم حامد طالب ورجب رمضان محمد وسيد محمد عريان وسمير خالد محمد".