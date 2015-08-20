مقتل 11 مدنيا فى "تعز" جنوب اليمن فى قصف لميليشيات الحوثيين

صرحت مصادر محلية فى مينة تعز جنوب اليمن بأن 11 من المدنيين من بينهم 3 أطفال قتلوا فى القصف العشوائى الذى تقوم به ميليشيات الحوثيين والقوات الموالية لعلى عبدالله صالح على المناطق السكنية بالمدينة منذ مساء أمس وذلك وفق حصيلة أولية فيما أصيب حوالى 29 من المدنيين .

وقالت المصادرفى تصريح لموقع "يمن برس" الاخبارى أن الميليشيات أطلقت عشرات القذائف على أحياء عصيفرة والتحرير والموشكى وسط المدينة، كما قصفت بالمدفعية قلعة القاهرة التاريخية بعد سيطرة المقاومة عليها قبل أيام مما أدى إلى تصاعد الأدخنة وتساقط الاحجار على المنازل الواقعة تحت القلعة.

وتقوم الميليشيات منذ سيطرة المقاومة على مواقع تابعة لهم بقصف هذه المواقع بصورة عشوائية، بالإضافة إلى منازل المواطنين بمختلف أنواع الأسلحة فى الوقت الذى تحقق فيه المقاومة انتصارات فى عدة مناطق استراتيجية منها منطقة الربيعى غرب المدينة تمهيدا للسيطرة على طريق تعز الساحلى وسط تراجع كبير لعناصر الميليشيات.

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