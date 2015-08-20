عايزة شعرك حرير؟.. كلى خوخ كتير

الخوخ تلك الفاكهة اللذيذة، لا تتوقف الأبحاث عن اكتشاف المزيد من فوائدها وأسرارها، والتى تفيد كل أعضاء الجسم كافة.

وحسبما توضح الدكتورة هبة صلاح أخصائية التغذية العلاجية، فالخوخ أحد أهم أنواع الفواكه المفيدة للجسم، وخاصة للتغذية طوية المدى، كتغذية الشعر تغذية حقيقة، ومستمر ما دام الشخص يداوم على تناوله.

فوائد الخوخ للشعر كثيرة.. منها تغذيته وتنعيمه

ففضلا عن احتواء الخوخ على الكثير من المعادن الهامة للجسم والشعر والبشرة، كذا يحتوى على العناصر المضادة للتأكسد، فإنه يحتوى على كم فيتامينات منوع لا حصر له، لعل أهمها فيتامين C، مما يساعد على تغذية الشعر تغذية حقيقية وفعالة ودائمة، تجعله فى حال جيد وتغير من طبيعته للأفضل.

وتابعت أخصائية التغذى العلاجية معددة فوائد الخوخ للشعر، موضحة أنه يمد الفروة بتغذية مباشرة، مما يفيد فى مواجهة إرهاق الشعر وذبوله وتكسره وتقصفه، فتزيد التغذية التى تصل له، مما يجعله فى حالة نضارة ويطيل منه، وتلتئم أطرافه ويصبح الشعر أكثر نعومة ونضارة وقو وصحة.