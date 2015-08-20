أخبار عاجلة

هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

عايزة شعرك حرير؟.. كلى خوخ كتير

Google+ Print
عايزة شعرك حرير؟.. كلى خوخ كتير عايزة شعرك حرير؟.. كلى خوخ كتير
الخوخ تلك الفاكهة اللذيذة، لا تتوقف الأبحاث عن اكتشاف المزيد من فوائدها وأسرارها، والتى تفيد كل أعضاء الجسم كافة.

وحسبما توضح الدكتورة هبة صلاح أخصائية التغذية العلاجية، فالخوخ أحد أهم أنواع الفواكه المفيدة للجسم، وخاصة للتغذية طوية المدى، كتغذية الشعر تغذية حقيقة، ومستمر ما دام الشخص يداوم على تناوله.

فوائد الخوخ للشعر كثيرة.. منها تغذيته وتنعيمه

ففضلا عن احتواء الخوخ على الكثير من المعادن الهامة للجسم والشعر والبشرة، كذا يحتوى على العناصر المضادة للتأكسد، فإنه يحتوى على كم فيتامينات منوع لا حصر له، لعل أهمها فيتامين C، مما يساعد على تغذية الشعر تغذية حقيقية وفعالة ودائمة، تجعله فى حال جيد وتغير من طبيعته للأفضل.

وتابعت أخصائية التغذى العلاجية معددة فوائد الخوخ للشعر، موضحة أنه يمد الفروة بتغذية مباشرة، مما يفيد فى مواجهة إرهاق الشعر وذبوله وتكسره وتقصفه، فتزيد التغذية التى تصل له، مما يجعله فى حالة نضارة ويطيل منه، وتلتئم أطرافه ويصبح الشعر أكثر نعومة ونضارة وقو وصحة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365