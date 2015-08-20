لجنة سد النهضة تجتمع اليوم فى إثيوبيا للتشاور حول تأخر العرض الفنى

تجتمع اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبى " مصر والسودان وإثيوبيا" على مستوى الخبراء الفنيين اليوم الخميس، فى العاصمة الإثيوبية أديس ابابا، على مدار يومين لتبادل وجهات النظر والتشاور بشأن أسباب تأخير تسليم المكتبين الاستشاريين الدوليين "الفرنسى والهولندى" للعرض الفنى المعدل.

ومن المقرر أن يتفق الخبراء خلال الاجتماع على موعد جديد نهائى يتم خلاله إعطاء المكتبين الاستشاريين الدوليين مهلة إضافية لتقديم العرض الفنى المعدل خلالها، والذى كان مقررا تسليمه يوم الأربعاء الماضى 12 أغسطس الجارى.

وكان من المقرر أن يناقش الاجتماع ملاحظات الدول الثلاثة على العرض الفنى المعدل - وليس أسباب تأخير تسليمه - والتوافق النهائى بشأنه تمهيدا للاتفاق على موعد ومكان توقيع العقود مع المكتبين الاستشاريين الدوليين للبدء فى تنفيذ الدراسات خلال مدة أقصاها 11 شهرا من تاريخ توقيع العقود.

>وأكدت مصر مرارا وتكرارا حرصها على عنصر الوقت الذى يعد عاملا مهما فى حسم الخلافات حول بناء سد النهضة وفق الدراسات العلمية المرتقبة من المكتب الاستشارى الدولى، والتى تحدد تأثير بناء السد على مصر والسودان، من حيث السعة الملائمة للتخزين والمدة الملائمة لملء خزان السد.

>كانت اللجنة توصلت فى ختام اجتماعها الشهر الماضى فى العاصمة السودانية الخرطوم، بحضور وزراء المياه الثلاثة، إلى بيان يتضمن قواعد وأطر عمل المكتبين الاستشاريين الدوليين معا فى إجراء الدراسات المطلوبة لسد النهضة الإثيوبى وحددت موعد 12 أغسطس الجارى لاستلام العرض الفنى المعدل من المكتبين على ضوء هذا البيان.

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