أخبار عاجلة

هازارد يواصل تحطيم الأرقام.. ولعنة «البريميرليج» تطارد جوارديولا -
بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
مساء dmc - محمد أبو حامد: أموال التأمينات مضمونة بنص الدستور ومشكلتنا أننا نحتاج إجراءات إغاثية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

لجنة سد النهضة تجتمع اليوم فى إثيوبيا للتشاور حول تأخر العرض الفنى

Google+ Print
لجنة سد النهضة تجتمع اليوم فى إثيوبيا للتشاور حول تأخر العرض الفنى لجنة سد النهضة تجتمع اليوم فى إثيوبيا للتشاور حول تأخر العرض الفنى
تجتمع اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبى " والسودان وإثيوبيا" على مستوى الخبراء الفنيين اليوم الخميس، فى العاصمة الإثيوبية أديس ابابا، على مدار يومين لتبادل وجهات النظر والتشاور بشأن أسباب تأخير تسليم المكتبين الاستشاريين الدوليين "الفرنسى والهولندى" للعرض الفنى المعدل.

ومن المقرر أن يتفق الخبراء خلال الاجتماع على موعد جديد نهائى يتم خلاله إعطاء المكتبين الاستشاريين الدوليين مهلة إضافية لتقديم العرض الفنى المعدل خلالها، والذى كان مقررا تسليمه يوم الأربعاء الماضى 12 أغسطس الجارى.

وكان من المقرر أن يناقش الاجتماع ملاحظات الدول الثلاثة على العرض الفنى المعدل - وليس أسباب تأخير تسليمه - والتوافق النهائى بشأنه تمهيدا للاتفاق على موعد ومكان توقيع العقود مع المكتبين الاستشاريين الدوليين للبدء فى تنفيذ الدراسات خلال مدة أقصاها 11 شهرا من تاريخ توقيع العقود.
>وأكدت مصر مرارا وتكرارا حرصها على عنصر الوقت الذى يعد عاملا مهما فى حسم الخلافات حول بناء سد النهضة وفق الدراسات العلمية المرتقبة من المكتب الاستشارى الدولى، والتى تحدد تأثير بناء السد على مصر والسودان، من حيث السعة الملائمة للتخزين والمدة الملائمة لملء خزان السد.
>كانت اللجنة توصلت فى ختام اجتماعها الشهر الماضى فى العاصمة السودانية الخرطوم، بحضور وزراء المياه الثلاثة، إلى بيان يتضمن قواعد وأطر عمل المكتبين الاستشاريين الدوليين معا فى إجراء الدراسات المطلوبة لسد النهضة الإثيوبى وحددت موعد 12 أغسطس الجارى لاستلام العرض الفنى المعدل من المكتبين على ضوء هذا البيان.

موضوعات متعلقة :
>لجنة سد النهضة تجتمع الخميس فى أثيوبيا بدون حضور الوزراء

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»

السيسي: البقاء في الحكم مدى الحياة «لن يحدث في الحالة المصرية»