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بالفيديو.مصابو انفجار شبرا يروون تفاصيل الحادث وحقيقة السيارة المفخخة

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قال الأمين محمد صلاح، أمين الشرطة بمبنى الأمن الوطنى أبلغونا بأن هناك سيارة نصف نقل بيضاء تقف بالخارج عند سور المبنى وعندما خرجنا حدث الانفجار ولم أتذكر شيئا بعدها حتى وجدت نفسى فى المستشفى.

فيما قال سليم محمود، إنه فور نزوله للنوم فى الغرفة بمبنى الأمن الوطنى، حدث الانفجار وأحسست وقتها أن الدنيا كلها ظلام، حيث وقعت الأثاثات فوق رؤوسنا.

وأضاف محمود عبد اللطيف، مصاب بشظايا فى عينه، كنت أقف عند البوابة ووقع الانفجار فسقطت على الأرض من قوته.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

وزير الداخلية يصل مبنى "الأمن الوطنى" بشبرا الخيمة لتفقد موقع الانفجار

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هاشتاج صوت الانفجار يتصدر تويتر بعد دقائق من حادث مبنى الأمن الوطنى

http://www.youm7.com/story/2015/8/20/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AF%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86/2312698#.VdVKIvmqqko

بالفيديو.. وصول سيارات الإسعاف لمحيط "الأمن الوطنى" بشبرا الخيمة

ننشر أول صور لمبنى "الأمن الوطنى" بشبرا الخيمة عقب حدوث انفجار بمحيطه

مصدر أمنى: انفجار قوى بمحيط مبنى الأمن الوطنى بشبرا الخيمة

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ننشر فيديو لسيارة محطمة يشتبه فى تفخيخها بانفجار محيط "الأمن الوطنى"

استنفار أمنى بالقليوبية عقب "انفجار شبرا الخيمة"

رئيس"الإسعاف": ارتفاع مصابى انفجار محيط "الأمن الوطنى" إلى 8 أشخاص

تمشيط محيط موقع انفجار مبنى الأمن الوطنى بشبرا الخيمة

مدير أمن القليوبية وخبراء المفرقعات يصلون موقع انفجار محيط "الأمن الوطنى"

بالفيديو.. وصول سيارات الإسعاف لمحيط "الأمن الوطنى" بشبرا الخيمة

هاشتاج صوت الانفجار يتصدر تويتر بعد دقائق من حادث مبنى الأمن الوطنى

ننشر أول صور لمبنى "الأمن الوطنى" بشبرا الخيمة عقب حدوث انفجار بمحيطه

مصدر أمنى: انفجار قوى بمحيط مبنى الأمن الوطنى بشبرا الخيمة

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مصر 365

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