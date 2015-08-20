اليوم .. سماع شهادة رئيس جهاز الأمن الوطنى بقضية "التخابر مع قطر "

تستأنف اليوم الخميس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، الجلسة 45 فى محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر".

ومن المقرر أن تستمع اليوم المحكمة لسماع أقوال الشاهد اللواء خالد ثروت، رئيس قطاع الأمن الوطنى السابق لمناقشته فى القضية، بعد أن قررت استدعائه فى الجلسة السابقة.

وكانت النيابة قد أسندت للرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.

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