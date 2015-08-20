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مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة عن الرياضة فى ذاكرة مصر المعاصرة

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مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة عن الرياضة فى ذاكرة مصر المعاصرة مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة عن الرياضة فى ذاكرة مصر المعاصرة
ينظم قطاع المشروعات والخدمات المركزية بمكتبة الإسكندرية ندوة بعنوان "الرياضة فى ذاكرة المعاصرة"، الاثنين المقبل الموافق 24 أغسطس 2015 فى قاعة المحاضرات، بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

وتتضمن الندوة عرضًا لتوثيق الرياضة فى مشروع ذاكرة مصر المعاصرة بمكتبة الإسكندرية، يقدمه الأستاذ محمود عزت، وكلمة السيد عامر حسين وعرض لمشروع الكتاب التذكارى الذى ستصدره مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع استاد الإسكندرية والاتحاد المصرى لكرة القدم بالإسكندرية، وكلمة حول كتاب فلسفة الرياضة وممارستها عند المصريين فى التاريخ وإهداؤه للكتاب وللمكتبة.

وسيتم خلال الندوة تكريم السيد عامر حسين من قبل مكتبة الإسكندرية لمجهوداته ودعمه لنشاط كرة القدم والنشاط الرياضى بمكتبة الإسكندرية.

جدير بالذكر أن إدارة المشروعات الخاصة ومشروع ذاكرة مصر المعاصرة بمكتبة الإسكندرية قد بدأت بالتعاون مع هيئة الاستاد فى توثيق رقمى لصور ووثائق استاد الإسكندرية وإصدار كتيب تذكارى يوثق تاريخه، كما ستشترك الإدارة فى مشروع تطوير الاستاد وستساهم بتجهيز صور ووثائق نادرة يتم عرضها فى متحف تاريخى سيخصص بالجناح الملكى بالاستاد، ويعد استاد الإسكندرية واحدًا من ضمن أقدم الملاعب الأوليمبية فى العالم، وهو يضم بين جدرانه بقايا وأجزاء من سور الإسكندرية الشرقية فى العصر الإسلامى.

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مصر 365

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