رئيس مدينة كوم أمبو بأسوان: 3 آلاف شاب تقدموا لـ"مشروعك"

أكد صابر حسين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بأسوان، أن إجمالى عدد الشباب المستفيدين من "مشروعك" بلغ 35 شاباً حتى اليوم، وحصلوا على قروض تقدر بمليون و800 ألف جنيه، من إجمالى 3 آلاف شاب تقدموا للمشروع.

وأوضح رئيس مدينة كوم أمبو، فى تصريحات خاصة، أن المشروعات الجديدة التى بدأ الشباب المستفيدين فى إقامتها، عبارة عن مشروعات للملابس الجاهزة أو صيانة أجهزة المحمول أو البقالة والخراطة والحدادة والمطاعم وغيرها من المشروعات الصغيرة.

وأشار صابر حسين، إلى أن "مشروعك" شهد إقبالاً كبير من الشباب، حيث بلغ إجمالى عدد المتقدمين للمشروع 3 آلاف شاب، وتم قبول أوراق 35 شاباً منهم، وجار فحص باقى الأوراق بينما تم رفض عدد أخر من المشروعات التى لا تنطبق عليها الشروط.

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