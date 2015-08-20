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إصلاح عطل بشبكة الصرف الصحى بمدينة شبين القناطر

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إصلاح عطل بشبكة الصرف الصحى بمدينة شبين القناطر إصلاح عطل بشبكة الصرف الصحى بمدينة شبين القناطر
أكد المهندس ماهر القاضى، رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز شبين القناطر، أنه تمت السيطرة على عطل الصرف الصحى بشارع حسين رشدى بمدينة شبين القناطر، وتم استخدام سيارات الكسح فى شفط مياه الصرف الصحى، التى تسببت فى غرق الشارع واستياء مواطنى المنطقة.

وقال القاضى، إنه تم الدفع بعدد من سيارات الكسح والعاملين بالصرف الصحى وإصلاح العطل ورفع مياه الصرف من الشارع، وإعادة تسيير حركة المرور.
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