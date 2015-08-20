محافظة السويس تعلن البدء فى توسعة شارع الجيش بعد أسبوعين

أعلن ديوان عام محافظة السويس أنه سيتم البدء فى توسعة شارع الجيش بالسويس بداية من ميدان الترعة حتى بورتوفيق بعد 15 يوما، مؤكدا على مدير عام مديرية الطرق منى السويفى سرعة إنهاء أعمال الأرصفة بشارع المدينة الرياضية بمنطقة الملاحة بحى السويس بعد الانتهاء من أعمال الرصف.

وكلف سكرتير عام المحافظة مدير الطرق وإدارة المرور بالتنسيق مع حى فيصل بمراجعة المحاور المرورية أمام الموقف الجديد لسيارات الأجرة والأتوبيس بمدينة السلام 1 بحى فيصل على طريق مصر السويس، مؤكدا على العميد محمد دفراوى مدير مرور السويس بتواجد رجل المرور لتسهيل وتنظيم حركة المرور بمنطقة الموقف الجديد.