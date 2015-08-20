مدير أمن القليوبية يأمر بفتح الطرق المحيطة بالأمن الوطنى فى شبرا الخيمة

أمر اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، بفتح الطرق المحيطة بمبنى الأمن الوطنى فى شبرا الخيمة، أمام السيارات القادمة من طريق مصر - إسكندرية الزراعى، المتجهة إلى القاهرة، بعد انتهاء المعمل الجنائى وخبراء المفرقعات من جمع الأدلة وتمشيط المبنى، والتأكد من خلوه من وجود قنابل أخرى.

وشهد مبنى الأمن الوطنى بشبرا الخيمة، انفجار سيارة مفخخة أمامه، ما تسبب فى إصابة أكثر من عشرين شخص، دون وفيات حتى الآن.

>