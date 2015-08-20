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استمرار الطوارئ بالقليوبية بسبب الحر وانخفاض أعداد المحتجزين إلى ٤ حالات

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استمرار الطوارئ بالقليوبية بسبب الحر وانخفاض أعداد المحتجزين إلى ٤ حالات استمرار الطوارئ بالقليوبية بسبب الحر وانخفاض أعداد المحتجزين إلى ٤ حالات
قال الدكتور محمد لاشين وكيل وزارة الصحة بالقليوبية إن المحافظة ما زالت تواصل رفع حالة الطوارئ، بسبب موجات الحر الشديدة وتم إعلان حالة الاستنفار بمختلف المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية تحسبا لأى إصابات بضربات الشمس.

وأعلن لاشين عن تجهيز كل مستشفى بغرفة لاستقبال حالة ضربات الشمس أو حالات الاحتباس الحرارى تسمى غرف "الإجهاد الحرارى"، وتتولى التعامل مع الحالات التى تأتى لجميع المستشفيات وتقديم العلاج اللازم لها.

وأضاف لاشين، أن المديرية لديها حتى الآن 4 حالات محتجزين فى مستشفى حميات بنها والخانكة، بواقع حالتين بكل مستشفى، منوهًا إلى أن شرب كوب ماء كل ساعة يوميًا يجنب المواطنين الإصابة بالاحتباس الحرارى وضربات الشمس.

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مصر 365