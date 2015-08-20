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التوت البرى يحميك من سرطان القولون

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التوت البرى يحميك من سرطان القولون التوت البرى يحميك من سرطان القولون
نتائج مثيرة للغاية كشفت عنها مؤخراً دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة ماساتشوستش الأمريكية، حيث أشارت أن تناول التوت البرى أو الكرانبيرى يساهم فى مكافحة سرطان القولون.

وفسر الباحثون ذلك مشيرين أن الكرانبيرى يحتوى على بعض المواد الطبيعية التى تساهم فى الحد من حجم الأورام، وأثبتت التجارب أن المركبات البوليفينولية التى توجد داخل التوت البرى تساهم فى الحد من حجم الأورام بنسبة 50%.

وحصلت الفئران الخاضعة للتجربة على مستخلص من التوت البرى يعادل كوب متوسط من عصير هذه الفاكهة ذات اللون الأحمر المميز، والتى تنتمى إلى العائلة التوتية، وكشفت النتائج أيضاً ان مستويات الالتهابات لدى الحيوانات قد انخفضت بشكل ملحوظ عقب تناول العصير.

وأوصى الباحثون بضرورة تناول فاكهة التوت البرى وعدم الاقتصار على تناول العصير فقط لأنه يفتقد إلى بعض العناصر الهامة، والتى تجعله يتمتع بخواص رائعة مضادة للسرطان ومضادة للالتهابات.

ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى التاسع عشر من شهر أغسطس الجارى.

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