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دراسة: "السواك" له تأثير فعال فى القضاء على البكتريا المسببة لتسوس الأسنان

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دراسة: "السواك" له تأثير فعال فى القضاء على البكتريا المسببة لتسوس الأسنان دراسة: "السواك" له تأثير فعال فى القضاء على البكتريا المسببة لتسوس الأسنان

أكدت دراسة علمية أجريت بالمركز القومى للبحوث فى ، أن نبات السواك له تأثير فعال فى القضاء على كل من أنواع البكتريا المسببة لتسوس الأسنان وأمراض اللثة، لما له من تأثيرات ميكانيكية وكيميائية.

وتم من خلال الدراسة التى نشرت على صحيفة "الشرق الأوسط"، كما يقول الدكتور محمد أبو اليزيد رئيس قسم تقويم الأسنان بالمركز القومى للبحوث، أخذ عينة من طبقة البلاك الموجودة على الأسنان من فم مرضى يعانون من نسبة تسوس عالية، ثم عزل البكتيريا العنقودية المتحورة المسببة للتسوس، وكذلك البكتريا المسببة لأمراض اللثة وتحديد العدد البكتيرى لها، وبعد ذلك تم تجفيف نبات السواك لمدة 15 يوما ثم تقطيعه وتحويله إلى مسحوق بودرة ثم معالجته للحصول على مستخلص مائى.

وأضاف أبو اليزيد أن نتائج البحث أظهرت أن مستخلص نبات السواك أدى إلى تناقص إحصائى فى العدد البكتيرى للبكتريا العنقودية المسببة للتسوس، وكذلك البكتريا المسببة لأمراض اللثة، كما وجد أن نبات السواك الخام له تأثير أكثر فاعلية فى تقليل البكتريا عن المستخلص المائى، لذا ينصح دائما بضرورة استخدام السواك الخام بانتظام لما له من دور وقائى وعلاجى لحماية الأسنان، علما بأن تأثيره يظهر خلال 48 ساعة من استخدامه.

ويرجع الدكتور أبو اليزيد تلك الفاعلية إلى أن السواك له تأثيران، الأول ميكانيكى، حيث يساعد فى تدليك اللثة ويساعد على سريان الدورة الدموية بها ومن ثم يحافظ عليها من الالتهابات وينظف الأسنان، أما التأثير الثانى الكيميائى، فيرجع لاحتوائه على مجموعة من المواد الفعالة من أهمها مادة "ثايوسيانيدتينوفيو" التى ثبت أن لها تأثيرا مثبطا لإنتاج الأحماض فى اللعاب.

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