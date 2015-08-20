«التعاون الإسلامي»: لا علاقة لنا باتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية

أصدرت منظمة التعاون الإسلامي أمس بياناً توضيحياً عن بيانات صادرة من حين لآخر لهيئة تُدعى "اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية"، ويثير هذا المسمى الالتباس لدى البعض بأن هذا الاتحاد منبثق عن المنظمة أو أنه أحد أجهزتها المتفرعة أو المتخصصة أو المنتمية، وقد يكون مصدر الالتباس التقارب الواضح في التسمية بينه وبين اتحاد الإذاعات الإسلامية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي .

وبناء عليه، تود الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي واتحاد الإذاعات الإسلامية التوضيح، على نحو لا يقبل أي لبس، أن الاتحاد المسمى "اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية" لا يمتّ للمنظمة بأي صلة كانت، وأن بياناته لا تمثل المنظمة ولا تعبر عن رأيها ولا عن مواقفها البتة، ولا تلزمها بأي شيء.