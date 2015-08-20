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"النور": نؤيد حل الأحزاب ذات المرجعية الدينية حال وجود نص دستورى بذلك

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"النور": نؤيد حل الأحزاب ذات المرجعية الدينية حال وجود نص دستورى بذلك "النور": نؤيد حل الأحزاب ذات المرجعية الدينية حال وجود نص دستورى بذلك
قال عباس محمد، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن مرت بثورة قام بها الشعب المصرى الهدف منها كان إعلاءً القانون، و"نحن كمواطنين مصريين مع إعلاء القانون، وإذا رأينا أن الدستور يرفض إنشاء الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية وفقا للمادة 2 من الدستور، فنحن مع حل الأحزاب ذات المرجعية الدينية".

واستنكر عضو الهيئة العليا لحزب النور لـ"اليوم السابع" الاتهامات التى وجهتها حملة "لا للأحزاب الدينية" لحزب النور، واتهام الحزب بأنه عميل لأمريكا، موضحا أن من يحدد أننا عملاء لأمريكا من عدمه هى الأجهزة الأمنية وليس الأحزاب، ومن لديه دليل فعليه تقديمه.

- "الكرامة" يطالب القوى المدنية بدعم حملة "لا.. للأحزاب الدينية"

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