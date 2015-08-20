احذر.. التعرض المباشر لشمس الموجة الحارة يعرضك للفشل الكلوى والكبدى

التعرض لشمس الموجة الحارة قد يعرضك للإصابة بمشكلات مرضية مستقبلية، هذا ما أكده الدكتور محمد المنيسى أستاذ أمراض الجهاز الهضمى والكبد بالقصر العينى وعضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن، موضحا أن أشعة الشمس الحارة وغير المسبوقة التى يتعرض لها الفرد هذه الأيام قد تلحق بالجسم مشكلات مرضى كثيرة، منها الإصابة بالجفاف، أو الدوار، أو الهبوط فى الدورة الدموية أو ضربات الشمس القاسية، أو الإجهاد الحرارى أو فى بعض الحالات الوفاة.>مضيفا أن هناك أضرار مرضية تحدث على المدى البعيد نتيجة تعرض الجسم لفترات طويلة لأشعة الشمس، أو لجرعة مكثفة منها خلال فترات الحر الشديد، وهو ما يعرض الجسم لأضرار لا يتوقعها منها على سبيل المثال الإضرار الشديد بالكلى حد الإصابة على المدى البعيد بالفشل الكلوى.

وتابع أستاذ الجهاز الهضمى والكبد حديثه قائلا: "يتعرض الجسم لهجمة عنيفة من الحرارة تؤثر بشكل كبير ومباشر على الكبد، مما ينذر بالفشل الكبدى، كذا الاصابة بتكسر العضل على حسب تعبيره، وهو ما يزيد من أهمية الوقاية التامة من الحرارة المرتفعة، والابتعاد عن التعرض لها فى أوقات الذروة".