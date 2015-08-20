مرتضى منصور: لا أحد في مصر يستطيع لي ذراعي

شدد مرتضى منصور رئيس الزمالك على أن تنازله عن شكوى أحمد الشيخ لاعب الأهلي الجديد لم يأتي بسبب تهديدات مسؤولي الأهلي.

وأكد مرتضى منصور رئيس الزمالك انتهاء أزمة أحمد الشيخ لاعب الأهلي الجديد بسحب شكواه ضد اللاعب يوم الخميس.

اتحاد الكرة أعلن رسميا إيقاف أحمد الشيخ لاعب الأهلي الجديد لمدة 4 أشهر وتغريمه 133 ألف جنيه. (طالع التفاصيل)

ليرد الأهلي سريعا على قرارات اتحاد الكرة ويعلن مقاطعته للاتحاد ولأي مسابقة ينظمها الاتحاد. (طالع التفاصيل)

وقال منصور في تصريحات لقناة CBC يوم الأربعاء: "لا أحد في مصر يستطيع لي ذراعي".

وأضاف "سحبت الشكوى ضد أحمد الشيخ بناء على رغبتي وليس بسبب تهديدات الأهلي ومسؤوليه، وتحديدا محمود طاهر رئيس النادي، وهشام العامري عضو مجلس الإدارة، وعلاء عبد الصادق مدير قطاع الكرة"

بالفيديو.. نهاية الأزمة - مرتضى منصور: سأسحب شكوى أحمد الشيخ منعا للاحتقان