"الداخلية": سيارة مفخخة وراء انفجار شبرا الخيمة وإصابة 6 من رجال الشرطة

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، بوقوع إنفجار بمحيط مبنى الأمن الوطنى بدائرة قسم أول شبرا الخيمة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس،جراء إنفجار سيارة توقفت فجأة خارج الحرم الأمنى للمبنى وتركها قائدها مستقلاً دراجة نارية كانت تسير خلف السيارة.

وأوضحت، صفحة وزارة الداخلية على "فيس بوك"، أن قيادات المديرية ورجال الحماية المدنية وخبراء المفرقعات إنتقلت على الفور للوقوف على أسباب الإنفجار.

وتابعت:"أسفر الإنفجار عن حدوث تلفيات بنوافذ الواجهة وبعض الحوائط وجزء من السور الخارجى للمبنى.. فيما أسفر عن إصابة (6) من رجال الشرطة تم نقلهم لمستشفى الشرطة لتلقى العلاج, وجارى تمشيط المنطقة وتكثيف الجهود الأمنية لضبط المتورطين فى إرتكاب الحادث".

ننشر أول صور لمبنى "الأمن الوطنى" بشبرا الخيمة عقب حدوث انفجار بمحيطه

مصدر أمنى: انفجار قوى بمحيط مبنى الأمن الوطنى بشبرا الخيمة

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