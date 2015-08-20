"صحة القليوبية": ارتفاع عدد المصابين بانفجار شبرا الخيمة لـ24 شخصًا

أكد الدكتور محمد لاشين، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، فى تصريحات صحفية، أن مستشفيات المحافظة استقبلت حوالى 24 مصابًا لتلقى العلاج اللازم، بعد الانفجار الذى وقع فجر اليوم بمحيط مبنى الأمن الوطنى بشبرا الخيمة.

وقال وكيل وزارة الصحة، إنه جارٍ الكشف عن هوية المصابين.

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