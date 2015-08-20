الاستعانة بـ4 كلاب بوليسية من أكاديمية الشرطة لتمشيط محيط الأمن الوطنى

استعانت قوات الشرطة بـ4 كلاب بوليسية من أكاديمية الشرطة، لتمشيط محيط مبنى الأمن الوطنى بشبرا الخيمة، إثر انفجار هائل بمحيطه فجر اليوم، للكشف عن وجود مفرقعات قد يحتمل أن يكون تم زرعها بمحيط المبنى.

"الداخلية": سيارة وراء انفجار محيط "الأمن الوطنى" بشبرا الخيمة وإصابة 6

ننشر فيديو لسيارة محطمة يشتبه فى تفخيخها بانفجار محيط "الأمن الوطنى"

استنفار أمنى بالقليوبية عقب "انفجار شبرا الخيمة"

رئيس"الإسعاف": ارتفاع مصابى انفجار محيط "الأمن الوطنى" إلى 8 أشخاص

تمشيط محيط موقع انفجار مبنى الأمن الوطنى بشبرا الخيمة

مدير أمن القليوبية وخبراء المفرقعات يصلون موقع انفجار محيط "الأمن الوطنى"

بالفيديو.. وصول سيارات الإسعاف لمحيط "الأمن الوطنى" بشبرا الخيمة

هاشتاج صوت الانفجار يتصدر تويتر بعد دقائق من حادث مبنى الأمن الوطنى

ننشر أول صور لمبنى "الأمن الوطنى" بشبرا الخيمة عقب حدوث انفجار بمحيطه

مصدر أمنى: انفجار قوى بمحيط مبنى الأمن الوطنى بشبرا الخيمة

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