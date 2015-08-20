سنتان وسبعة أشهر سجناً لمواطن قاتل مع جماعات إرهابية في سورية

الرياض - مبارك العكاش

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي في محافظة جدة أمس الأربعاء حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن بالذهاب إلى سورية للمشاركة في القتال الدائر هناك، ثم عودته إلى المملكة بعد أقل من شهرين عن تلقاء نفسه بعدما تبين له خطأ فعله، وحُكم عليه بالسجن سنتين وسبعة أشهر ومنعه من السفر خارج المملكة ثلاث سنوات بعد انتهاء محكوميته. ودين المتهم بالسفر إلى سورية من أجل القتال دون إذن ولي الأمر، وتنقله بين جماعتين من الجماعات الإرهابية هناك، واستلامه مبلغاً من المال من أحد الأشخاص وتسليمه لآخر في تركيا دعماً للجماعات المقاتلة في سورية، وحيازته في جهازه الجوال ما من شأنه المساس بالنظام العام. وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بسجنه سنتين وسبعة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه منها سبعة أشهر وفقاً للعقوبة الواردة في المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن ومصادرة الهاتف الجوال المضبوط بحوزته.