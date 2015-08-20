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بالصور.. داعش يواصل تحطيم معالم التاريخ والآثار الأشورية بالعراق

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واصل تنظيم داعش الإرهابى، إزالة معالم التاريخ فى العراق، حيث قام عدد من عناصر التنظيم التابعين لهيئة "الحسبة" بتشويه وإزالة كل المعالم الأثرية من على حوائط مدينة نينوى الواقعة على الضفة الشرقية لنهر دجلة شرقى جنوب مدينة الموصل العراقية.

ونشر التنظيم، صوراً أثناء عمل عناصره فى إزالة كل المعالم الأثرية من على جدران المتاحف والمناطق التى تنتشر فيها الآثار الأشورية والإغريقية.

نينوى هى مدينة أسسها الأشوريين القدماء عام 681 قبل الميلاد، تقع على الضفة الشرقية لنهر دجلة شرقى جنوب مدينة الموصل، وبنيت على شكل قلعتين على تلين طبيعيين، الشمالى يحمل اسم قونيج، والجنوبى يسمى تل النبى يونس، يوجد فيها معبد اللإلهة عشتار التى كان الآشوريين يقدسونها كإلهة الحب والنار.

داعشى يزيل الآثار -اليوم السابع -8 -2015
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داعشى يزيل الآثار

إزالة الآثار فى نينوى -اليوم السابع -8 -2015
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إزالة الآثار فى نينوى

تشويه الآثار التاريخية -اليوم السابع -8 -2015
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تشويه الآثار التاريخية

داعش يزيل آثار المدينة -اليوم السابع -8 -2015
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داعش يزيل آثار المدينة


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