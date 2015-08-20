آثار الشرقية تضبط شواهد أثرية بمنزل بالقرب من تل بسطا

ضبط مفتشى آثار منطقة جنوب الشرقية، شواهد أثرية داخل منزل فى منطقة تل بسطا الأثرية بالزقازيق، كان يقوم صاحبة بالتنقيب عن الآثار.

كان مدير منطقة آثار محافظة الشرقية، كلف اثنين من المفتشين هما "الوجية صلاح عمران وإسلام صبيح"، بالتوجة بصحبة قوة من مباحث الآثار إلى منزل المواطن "محمود.ع"، والكائن بأطراف تل بسطا، بعد ورد بلاغ بقيامه بالحفر.

وأكدت معانية اللجنة، وجود حفرة دائرية الشكل بقطر 3 مترات تقريبًا وبعمق حوالى 12 مترًا وصولاً للمياه الجوفية تحت السلم، وتبين وجود أكوم للرمال الناتجة عن الحفر مخزنة فى إحدى غرف المنزل بمساحة حوالى 3م مربع تقريبًا، وكذلك تم ضبط أدوات الحفر الممثلة فيه الفؤوس وكوريك وسلم نزول من الخشب والحبال وموتور لرفع المياه الجوفية، وتم العثور على شيكارة تحتوى على كسرات الفخار الناتجة عن أعمال الحفر.