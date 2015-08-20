كأس من الكحول يوميا يرفع خطر الإصابة بسرطان الثدى بنسبة 15%

كشفت دراسة علمية حديثة أن كأسا واحد فقط من الكحول يوميا يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدى لدى النساء بنسبة 15 فى المائة.

وأوصى الباحثون من جامعة هارفارد بأن الذين لديهم تاريخ عائلى للإصابة بالسرطان ولا سيما النساء، يجب أن يخفضن استهلاكهن من المشروبات الكحولية.

وقال الباحثون إن التدخين عامل رئيسى للإصابة بمعظم أنواع السرطان المرتبطة بالكحول بصرف النظر عن سرطان الثدى للإناث، حيث ترتفع فرص الإصابة بسرطان الثدى للأشخاص المدخنين.

ووجدت الدراسة التى شملت على أكثر من 88000 من النساء والرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 28 إلى 30 عاما، أن الأشخاص الذين لا يشربون المشروبات الكحولية كانوا أقل عرضة للإصابة بسرطان القولون والمستقيم والبروستاتا، أو سرطان الثدى.

وتشير التقديرات إلى أن استهلاك الكحول قد تسبب فى 3.6٪ من جميع حالات السرطان فى جميع أنحاء العالم، 1.7٪ عند النساء و 5.2٪ عند الرجال.

وأضاف الباحثون أن الإقلاع عن التدخين والتخلى عن شرب المشروبات الكحولية يقلل من خطر إصابة الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلى من الإصابة بالسرطانات المختلفة.

نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health day News”.