"ضرتين" أمام محكمة الأسرة فى دعوى خلع: "نخاف ألا نقيم حدود الله"

أقامت كلا من "دنيا.ع" و"عايدة.ص" دعوتى خلع ضد زوجهما "جاد.س" أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وادعتا فيها بتقصير زوجهما فى حقوقهما الشرعية والمادية، وغيابه عن المنزل لأوقات كثيرة دون إخبارهما بمكانه وكراهيتما العيش معه.

وقالت الزوجة الأولى "دنيا" فى الدعوى التى حملت رقم 2896 لسنة 2015، "أنا الزوجة الأولى التى تحملت قرفه لمدة 7 سنين وضربه وإهانته وأنجبت منه بنت واحدة وبعدها أصبح يعاملنى معاملة الخادمة بسبب عدم إنجابى له ولد وبعدها جاء لى وخيرنى بين الطلاق والزواج بأخرى، فوافقت رغم تقصيره فى حقوقى الشرعية وإنفاقه أمواله على العاهرات التى يخرج معهن".

وأضافت "تزوج بأخرى وبعدها أصبح مقصرا بشكل أكبر ويهددنا بالزواج بأخرى فقررت تركه بعد أن ذقت معه الويل وقررت أن الصبر معه أكثر سيكلفنى حياتى".

فيما قالت الزوجة الثانية "عايدة" فى الدعوى التى حملت رقم 1465 لسنة 2015 "تزوجته بعد أن فاتنى قطر الزواج وأخذت بالمثل القائل "ضل راجل" وبعد أن رأيت مدى طيبة زوجته الأولى فكنا كالأخوات، ولكن لم أكن أعرف مدى المرار الذى شربته مع زوجها إلا بعد أن ذقته معها، وللأسف كان زوجا على الورق، وبالرغم من ذلك كان يذهب ويضيع أموالا ويقضى أوقاته مع سيدات بالرغم من عجزه معنا وفى الآخر يتهمنا بالتقصير، ويصب قلة حيلته علينا ضربا لذا قررنا تركه يعيش كما يحب ونحاول أن لا نستمر معه أكثر من ذلك ونحصل على الخلع بعد أن نفذ تهديده وتركنا 14 شهرا "زى البيت الوقف".