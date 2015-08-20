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لعلاج الاكتئاب.. اقعد مع المبتسمين والمتفائلين وابعد عن المكتئبين

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لعلاج الاكتئاب.. اقعد مع المبتسمين والمتفائلين وابعد عن المكتئبين لعلاج الاكتئاب.. اقعد مع المبتسمين والمتفائلين وابعد عن المكتئبين
نتائج جديدة ومثيرة للغاية سوف تهم الأشخاص المصابين بأعراض اكتئابية ويشعرون بالتعاسة والضيق على الدوام، حيث كشفت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة وارويك وجامعة مانشستر البريطانية أن مخالطة الأصدقاء المرحين والذين يتسمون بالسعادة ولا تفارق الابتسامة وجوههم يساهم فى تخفيف أعراض الاكتئاب التى قد تعانى منها.

"ابتسم كى تبتسم الدنيا حولك" هى التوصية الأبرز للباحثين البريطانيين، والذين أكدوا على ضرورة أن يبتسم الشخص فى وجه الجميع لمساعدتهم على تخفيف الشعور بالحزن والأعراض الاكتئابية التى قد يعانون منها، وذلك وفقاً لنتائج الدراسة التى شملت 2000 شخصاً مراهقاً.
>وتابع الباحثون أن مرضى الاكتئاب الذين يمتلكون أصدقاء مرحين ويشعرون بالسعادة غالباً ما ترتفع فرص تعافيهم من الاكتئاب بمعدل الضعف، وكما أكدوا أن العلاقات والروابط الاجتماعية القوية وملازمة الأشخاص المتفائلين لها فاعلية قوية فى التعافى من الأعراض الاكتئابية التى قد تعانى منها.

ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى التاسع عشر من شهر أغسطس الجارى.

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مصر 365